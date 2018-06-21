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Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi

NİĞDE'de, Irak'tan geldiği belirlenen cipteki gizli bölmede 85 kilo eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle...

Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi
NİĞDE'de, Irak'tan geldiği belirlenen cipteki gizli bölmede 85 kilo eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.
Erbil'den yola çıktığı öğrenilen otomobil, Adana-Niğde Otoyolu'nda durduruldu.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL
İçinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme tespit edildi. Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtilen 85 kilogram eroin ele geçirdi. Yakalanmamak için kendilerine aile görünümü vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alındı, 2 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi.

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