Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

NİĞDE'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si kadın, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K., M.Ö. adlı kadınlar ile masaj salonu çalışanı M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.