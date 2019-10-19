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Niğde'de fuhuş operasyonu 3 gözaltı
NİĞDE'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si kadın, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma...
GÜVENLİK 19.10.2019, 17:20
NİĞDE'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si kadın, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K., M.Ö. adlı kadınlar ile masaj salonu çalışanı M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K., M.Ö. adlı kadınlar ile masaj salonu çalışanı M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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