Niğde'de FETÖ operasyonu: 5'i avukat 17 gözaltı

NİĞDE ()-NİĞDE merkezli 4 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 5'i avukat 17 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KOM ekipleri tarafından Niğde, Ankara, Kayseri ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları iddia edilen 5 avukat 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Niğde'ye getirilerek sorguya alındı.