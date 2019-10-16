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Niğde'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
NİĞDE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski askeri okul öğrencisi olan 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri...
GÜVENLİK 16.10.2019, 15:02
NİĞDE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski askeri okul öğrencisi olan 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmada, 'mahrem imamlar' tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, eski askeri okul öğrencisi olan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmada, 'mahrem imamlar' tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, eski askeri okul öğrencisi olan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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