Niğde'de FETÖ'den 6 öğretmen tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 6 öğretmen tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 öğretmenin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan M.D., M.T.G., E.U., İ.K., H.D. ve M.Y mahkemece tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.