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Niğde'de 'arazi' kavgası; enişte ile 2 yeğeni yaralı
NİĞDE'de, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, R.G. (39) ve C.G. (35) kardeşler ile enişteleri F.D. (47) yaralandı. Merkeze bağlı Çayırlı köyünde, R.G. ve kardeşi C.G. ile eniştesi F.D. arasında arazi anlaşmazlığı...
GÜVENLİK 23.12.2019, 16:15
NİĞDE'de, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, R.G. (39) ve C.G. (35) kardeşler ile enişteleri F.D. (47) yaralandı.
Merkeze bağlı Çayırlı köyünde, R.G. ve kardeşi C.G. ile eniştesi F.D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine tabancayla ateş açtı. R.G. ve C.G. kardeşler ile enişteleri F.D., silahlı kavgada yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan R.G. ve C.G. kardeşler ile enişteleri F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.
Merkeze bağlı Çayırlı köyünde, R.G. ve kardeşi C.G. ile eniştesi F.D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine tabancayla ateş açtı. R.G. ve C.G. kardeşler ile enişteleri F.D., silahlı kavgada yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan R.G. ve C.G. kardeşler ile enişteleri F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.
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