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Niğde'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
NİĞDE'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila Yolalan (37), hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde dün iki aile arasında arazi...
GÜVENLİK 09.12.2019, 14:00
NİĞDE'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila Yolalan (37), hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada mermilerin hedefi olan Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan ve Mustafa Yolalan (34) yaralandı. Yolalan, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralılardan Zarife Gök'ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada mermilerin hedefi olan Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan ve Mustafa Yolalan (34) yaralandı. Yolalan, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralılardan Zarife Gök'ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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