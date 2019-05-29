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Niğde'de 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gözaltı sayısı 30'a çıktı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Bor ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Olay, dün akşam saatlerinde, Bor...

Niğde'de 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gözaltı sayısı 30'a çıktı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Bor ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 30 oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde meydana geldi. Köy meydanında iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda taraflardan Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, iki aileden toplam 30 kişiyi gözaltına aldı, 8 silah ele geçirdi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 30 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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