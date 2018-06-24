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Niğde Adliyesi'nde yangın (3)

YSK: PERSONEL VE MALZEME KAYBIMIZ YOK Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Niğde Adliyesi'nde çıkan yangın ile yaptığı yazılı açıklamada, "Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır"...

Niğde Adliyesi'nde yangın (3)

YSK: PERSONEL VE MALZEME KAYBIMIZ YOK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Niğde Adliyesi'nde çıkan yangın ile yaptığı yazılı açıklamada, "Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır" dedi. Güven, Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürülen seçim işlemlerinin yangın nedeniyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürüldüğünü bildirdi. Güven açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın seçim malzemelerini teslim aldığı Niğde Adliye Sarayı'nın arka bahçesinde yangın çıkmıştır. Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından duman tahliyesi yapılmakta olup Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürülen seçim işlemleri meydana gelen yangın sebebiyle Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçilerek sürdürülmektedir."

Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()

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