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Nevşehir’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü

NEVŞEHİR’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü. Derinkuyu İlçesi'nde oturan Bekir Alkan ve eşi Safiye Alkan, dün gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan...

Nevşehir’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü
NEVŞEHİR’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü.
Derinkuyu İlçesi'nde oturan Bekir Alkan ve eşi Safiye Alkan, dün gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alındı. Ancak 70 yaşındaki Safiye Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan 78 yaşındaki Bekir Alkan ise Ankara’ya sevk edildi.
Nevşehir’in il merkezi ve ilçelerinde karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişi, hastanelerde gözlem altına alınırken, 4 kişi de Kayseri ve Ankara'daki hastanelere gönderildi. Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Muhammed Çömçe, vatandaşları karbonmonoksit sızmalarına karşı uyardı. 

  

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