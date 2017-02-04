Nevşehir’de FETÖ’den 3 tutuklama

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve Üstteğmen M.B. astsubaylar; A.K., O.Y. ve öğretmen Z.Y.I. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve Üstteğmen M.B. astsubaylar; A.K., O.Y. ve öğretmen Z.Y.I. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.