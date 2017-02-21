Nevşehir’de FETÖ’den 2 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ebe Z.T. ve öğrenci R.Ş. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ebe Z.T. ve öğrenci R.Ş. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.