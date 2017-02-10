Nevşehir’de FETÖ’den 2 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan öğretmen S.G., astsubay S.V., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevkedildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan öğretmen S.G., astsubay S.V., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevkedildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.