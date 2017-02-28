Nevşehir’de FETÖ’den 1 öğretmen tutuklandı

NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 öğretmen tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan öğretmen A.U. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.