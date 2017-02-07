Nevşehir’de FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından gözaltına alınan kuran kursu öğreticisi F.A., astsubay M.Y., polis memuru H.İ.G., işsiz B.D., vaiz N.E. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.