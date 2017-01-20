Nevşehir’de biri komiser 2 kişi FETÖ'den tutuklandı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan Komiser H.O.D. ve işsiz M.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Kişi tutuklandı.