Nevşehir’de astsubay FETÖ’den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan astsubay C.E., sorgusunun ardından adliye sevk edildi. C.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan astsubay C.E., sorgusunun ardından adliye sevk edildi. C.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.