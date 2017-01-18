Nevşehir’de 20 emniyet mensubu, FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan emniyet müdürleri Ü.K., F.K., Y.K., Y.H. Ş.A. M.M.A. polis memurları M.Ş., B.Y., Y.C., M.K., T.G. M.B. komiser S.Ö., Y.D., komiser yardımcısı M.A., M.G., M.O., S.K., İ.S. ve emekli polis memuru M.K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 20 polis, tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan emniyet müdürleri Ü.K., F.K., Y.K., Y.H. Ş.A. M.M.A. polis memurları M.Ş., B.Y., Y.C., M.K., T.G. M.B. komiser S.Ö., Y.D., komiser yardımcısı M.A., M.G., M.O., S.K., İ.S. ve emekli polis memuru M.K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 20 polis, tutuklandı.