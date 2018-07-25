Nevşehir'de FETÖ'ye 1 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir haftada 8 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir haftada 8 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.