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Nevşehir'de 'drone'lu trafik denetimi

NEVŞEHİR'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayram tatili için yola çıkan sürücüler trafik kuralları ile ilgili uyarıldı. Drone ile yapılan denetimleri Vali İlhami Aktaş da takip etti. İl Emniyet Müdürlüğü...

Nevşehir'de 'drone'lu trafik denetimi
NEVŞEHİR'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayram tatili için yola çıkan sürücüler trafik kuralları ile ilgili uyarıldı. Drone ile yapılan denetimleri Vali İlhami Aktaş da takip etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir- Aksaray çevre yolunda denetim yaptı. Vali İlhami Aktaş'ın da katıldığı trafik denetimlerinde kontrol noktasında durdurulan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Aktaş, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için tavsiyelerde bulunarak, yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirdi.
Vali İlhami Aktaş, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olağanüstü artığını söyleyerek şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla da Türkiye genelinde havadan, karadan her türlü trafik kontrolü yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli yolculuğunu sağlamak, gideceği yere güvenle sağ salim ulaşabilmesi için her türlü tedbir alındı. İlimizde gerekli tüm noktalarda yol uygulama noktalarında vatandaşlarımız durdurularak, emniyet, yol güvenliği konusunda bilgilendirilmekte, hem de araçta bulunan küçük çocuklarımızın dikkatlerini çekebilmek için daha önceki yaptığımız 'Kırmızı düdük' kampanyasıyla beraber araç sürücüsü olan anne ve babalar için doldurulması için karne verilmektedir. Biz de bu uygulamaları denetleyeceğiz. Her yıl bayram tatillerinde karşılaştığımız acı trafik kazalarını görmemek için ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlerle son birkaç yılda kaza sayısı azaldı. Umarım bu bayram tatilinde de az olan kaza sayımız hiç olmaz."

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