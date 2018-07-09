Nevşehir'de DEAŞ operasyonu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu bir kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu N.H.A.A.J.'yi, Nevşehir'de oturduğu eve düzenledikleri operasyonda yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından gönderildiği mahkemece tutuklanan zanlı, Nevşehir Kapalı Cezaevi'ne konuldu.