Nevşehir'de, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de, sosyal medyadaki hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanan N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, çevresindekilere ve seçmenlerine karşı hakaret eden paylaşımlar yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Paylaşımları yaptığı iddia edilen N.K, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, 'suçu ve suçluyu övme', 'devlet büyüklerine hakaret' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI