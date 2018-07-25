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Nevşehir'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şüpheli, yakalandı

NEVŞEHİR'de polisin yaptığı denetimlerde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin,...

Nevşehir'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şüpheli, yakalandı
NEVŞEHİR'de polisin yaptığı denetimlerde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 'borçlunun ödeme şartını ihlal' suçundan 1, 'tehdit' suçundan 1, 'dolandırıcılık'tan 1, 'mala zarar verme' suçundan 3, 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1, 'hakaret, basit yaralama, basit tehdit' suçundan 1, 'hırsızlık'tan 1, 'nafaka hükümlerine uyamamak' suçundan 1 ve 'alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 1 kişi yakalandı. Bu kişiler, çıkarıldıkları mahkemelerce, yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest bırakıldı.
Polisin yaptığı çalışmalarda, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yakalama kararı olan ve hakkındaki 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, hakkında 'nafaka hükümlerine uymamak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ile 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yakalama kararı bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi de yakalandı. Bu kişiler, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
2 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 11,17 gram bonzai ve 2,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.
Öte yandan, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 155,64 gram bonzai bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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