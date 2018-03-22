Nevşehir'de askeri uçak düştü, 1 pilotun naaşına ulaşıldı

NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana F-16 tipi savaş uçağı düştü. Şiddetli bir patlamanın ardından alevlerin yükseldiği olay yerine giden arama-kurtarma ve sağlık ekibi bir pilotun naaşına ulaştı.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim amaçlı saat 18.30 havalanan F-16 savaş uçağı, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık bir alanda kaza kırıma uğradı. Havada ikmal görevi için kalktığı sanılan F-16'nın düşmesi sırasında şiddetli bir patlama oldu ve ardından bölgeden alevler yükseldi. Çevrede bulunan köylüler patlama sesi ve ardından alev topu gördüklerini belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye arama ve kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede uçağın enkazının bulunduğu bölgeyi ulaşan ekipler bir pilotun şehit olduğunu belirledi. 500 metre karelik bir alana yayılan uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Şehit pilotun naaşı ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada uçağın enkazında inceleme yapacak olan kaza-kırım ekibinin Eskişehir'den Nevşehir'e doğru hareket ettiği belirtildi.



'UÇAK DÜŞTÜKTEN SONRA ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU'



Gülşehir ilçesi Ovaören köyü sakinlerinden Serkan Korkusuz, uçağın saat 20.05 sıralarında düştüğünü ve şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktığını söyledi. Korkusuz, uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığını da söyledi.



GAZ SIZINTISI UYARISI



Bu arada kaza yerine ulaşan ekibinin çekim yapmasına uçaktan gaz sızıntısı olduğunu gerekçesiyle enkaza yaklaşmalarına izin verilmedi. Alanda görevli jandarmaların da yüzlerinde maske takılı olduğu görüldü.



Genelkurmay Başkanlığı uçak kazasını ilk olarak Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi. Ardından ise Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada uçağın enkazına ulaşıldığı ve bir pilotun şehit olduğu belirtilerek şöyle denildi:



"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."