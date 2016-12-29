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Nevşehir'de 14 kişi sobadan zehirlendi

Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR,() -NEVŞEHİR merkez ve ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 14  kişi kömür sobalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nevşehir’de...

Nevşehir'de 14 kişi sobadan zehirlendi

Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR,() -NEVŞEHİR merkez ve ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 14  kişi kömür sobalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Nevşehir’de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli lodos, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda soba zehirlenmesi meydana geldi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerden gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
Özellikle gece saatlerinde meydana gelen zehirlenmeler sonucu 112 Acil Servis ambulansları zehirlenenleri Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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