Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu / Fotoğraflar
02 Haziran 2018 Cumartesi 14:38
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