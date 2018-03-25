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Nehre atlayan kadını, gondolcu kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Zelo B. (48), Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Suya atlayan kadını, bu sırada gondol ile gelin-damat gezdiren Adana Büyükşehir...

Nehre atlayan kadını, gondolcu kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Zelo B. (48), Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Suya atlayan kadını, bu sırada gondol ile gelin-damat gezdiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çalışanı Yüksel Karbağ, kurtardı. 
Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Merkez Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik sorunlar yaşayan Zelo B., Merkez Park'ın Seyhan Nehri kıyısından kendini suya attı. Bu sırada Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na ait gondol ile gelin-damat gezdiren Yüksel Karabağ, sudaki kadını fark etti. Gondol ile Zelo B.'ye yaklaşan Karabağ, gelin ve damadın da yardımıyla kadını boğulmaktan kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulansta tedavisi yapılan Zelo B., daha sonra ifade vermek için polis tarafından karakola götürüldü. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

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