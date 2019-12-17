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Nehre atlayan gençlerin ölümünde itfaiye amirine 15 yıl hapis istemiyle dava

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden atladıkları Kızılırmak Nehri'de bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atarak, kapıldıkları akıntıda kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan Osman Ertekin (20) ve Belgin...

GÜVENLİK 17.12.2019, 12:20
Nehre atlayan gençlerin ölümünde itfaiye amirine 15 yıl hapis istemiyle dava
SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden atladıkları Kızılırmak Nehri'de bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atarak, kapıldıkları akıntıda kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan Osman Ertekin (20) ve Belgin Şahin'in (15), ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, 'sahilde bulunan ve içerisinden ırmak geçen ilçede itfaiye görevlilerinin su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimi almaları gerekir' yönündeki bilirkişi raporunu dikkate alan savcı, Bafra İtfaiyesi Grup Amiri Yaşar Taşcı'ya 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Olay, 15 Mart 2018'de sıralarında ilçenin Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile sevgili oldukları öne sürülen Belgin Şahin, çevredekilerin iddiasına göre Kızılırmak Nehri'ne atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan Ertekin ve Şahin, ardından akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, önce Belgin Şahin, ardından da Osman Ertekin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ertekin ve Şahin, ilçede toprağa verilirken, aileleri de bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı iddialarında bulundu.
BİLİRKİŞİ RAPOR HAZIRLADI
Başlatılan soruşturma kapsamında Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili aralarında iş güvenliği ve itfaiye eğitmenlerini de yer aldığı uzman heyetten bilirkişi raporu talep etti. Bölgede başlattıkları incelemeleri tamamlayan bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu savcılığa iletti. Bilirkişi raporunda, "Bafra ilçesinin coğrafi konumu dikkate alındığında, deniz kenarında bulunması ve içinden Kızılırmak'ın geçmesi nedeniyle, itfaiyenin yıllık eğitim programlarına, daire başkanlığı tarafından su altında ve su üstünde arama kurtarma eğitimi konusunun da eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.
İTFAİYE AMİRİNE 15 YIL HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan bilirkişi raporunun ardından iddianame hazırlayan savcı, Bafra İtfaiyesi Grup Amiri Yaşar Taşcı'ya 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Soruşturmada tali kusurlu olarak değerlendirilen Yaşar Aşçı, önümüzdeki günlerde Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
O ANLARI ANLATTI
Soruşturmada tali kusurlu olarak değerlendirilen Bafra İtfaiyesi Grup Amiri Yaşar Aşçı, olay günü yaşananları anlatarak, ekipmanlarının yangın olaylarına müdahaleye ilişkin dizayn edildiğini, bu nedenle de su altı veya su üstü kurtarmaya yönelik bir eğitimlerinin bulunmadığını belirtti. Aşçı, savcılık ifadesinde, "Ekiplerim hiç zaman kaybı olmadan saat 22.14'te çıkış yapıp 22.17'de olay yerine vardılar. Ekip amiri tarafından saat 22.19'da kurum telefonundan aranarak bilgilendirildim. Hemen evimden çıkarak Bafra İtfaiyesi Bölge Grup Amirliği'nde bulunan kurtarma botunu 22.32'de olay yerine getirdim. Ardından profesyonel kurtarma ekiplerini bekleyerek karadan arama çalışmasına devam ettik. İtfaiye çalışanları olarak araçlarımız yangınla mücadele ve karadan yapılacak kurtarma olayları için dizayn edilmiştir. Bu nedenle su altı veya su üstü kurtarmaya yönelik bir eğitimimiz bulunmuyor" dedi.

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