Nehre atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Dün gece tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne bir kadın atladığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirsiz kadını bulmak için başlattıkları arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Ancak her hangi bir bulguya rastlamadı.

Arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. Nehir üzerinde botla gerçekleştirilen aramalar kapsamında kıyı şeridindeki girintilere de tek tek bakılıyor.

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