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Nehre atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları sürüyor (2)

CESEDİ BULUNDU Diyarbakır'da dün gece tarihi On Gözlü Köprü'den atladığı ihbar edilen kadının cansız bedeni 10 kilometre mesafedeki Karpuzlu Mahallesi'nde bulundu. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar...

Nehre atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları sürüyor (2)

CESEDİ BULUNDU
Diyarbakır'da dün gece tarihi On Gözlü Köprü'den atladığı ihbar edilen kadının cansız bedeni 10 kilometre mesafedeki Karpuzlu Mahallesi'nde bulundu.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla cesedi sudan çıkarılan kadının Saime V.(42) olduğu belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ve Batman nüfusuna kayıtlı olan Saime V.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de intihara kalkıştığı bildirildi.

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