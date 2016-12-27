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Nehirden çıkarılan cesedi görüntüleme yarışına girdiler

ADANA'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin sudan çıkartılmasını, toplanan onlarca kişi film gibi izledi, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Dilberler Sekisi'nde yürüyüş yapanlar...

Nehirden çıkarılan cesedi görüntüleme yarışına girdiler
ADANA'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin sudan çıkartılmasını, toplanan onlarca kişi film gibi izledi, cep telefonlarıyla görüntü çekti.
Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Dilberler Sekisi'nde yürüyüş yapanlar nehir kenarında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Cankur ekipleri, 55 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan cesedi kıyıya çıkarttı. Polis ve Cankur'un çalışması sırasında bir çok kişi de araçlarını yola park ederek olayı film gibi izledi. Araçların yola park edilmesi nedeniyle zaman zaman trafik akışı kilitlenirken, onlarca kişi cep telefonuyla cesedi görüntülemek için birbiriyle yarıştı.
Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, kalabalık da polisin uyarısıyla dağıldı.

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