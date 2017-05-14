Nehir yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil nehir yatağına yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Bafra İlçesi Kalaycılı Mahallesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Suluoğlu (27) yönetimindeki 55 JR 793 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kızılırmak nehri yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan İftar Çelebi (28) yaralandı. Çelebi, olay yerine çağırılan ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suluoğlu’nun cansız bedeni ise sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı. Ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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