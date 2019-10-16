Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Nefes borusuna yemek kaçınca öldü
KOCAELİ’nin Derince ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan Suriye uyruklu Ala Hajij (37), öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ala Hajij, ailesiyle birlikte yemek yediği esnada nefes...
GÜVENLİK 16.10.2019, 16:29
KOCAELİ’nin Derince ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan Suriye uyruklu Ala Hajij (37), öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ala Hajij, ailesiyle birlikte yemek yediği esnada nefes borusuna kaçan yemek nedeniyle öksürerek yere yığıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ala Hajij’i Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Nefessiz kalıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ala Hajij yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hajij’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ala Hajij, ailesiyle birlikte yemek yediği esnada nefes borusuna kaçan yemek nedeniyle öksürerek yere yığıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ala Hajij’i Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Nefessiz kalıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ala Hajij yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hajij’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2