Necla Sağlam cinayetinde sanığa ömür boyu hapis

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 23 yaşındaki Necla Sağlam'ı evinde boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 34 yaşındaki Tolga Kudu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 24 Şubat'ta meydana gelen olayda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olan Necla Sağlam, yalnız yaşadığı evinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürüldü. Olaydan 21 gün sonra gözaltına alınan boya ve tesisat ustası Tolga Kudu, tutuklandı. Tolga Kudu'nun cinayetten birkaç gün önce Necla Sağlam’ın evine su tesisatındaki arızayı gidermek için gittiği ve olay günü de evinin çevresinde dolaştığı tespit edildi. Ayrıca Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen raporda da sanıktan alınan örneklerin Necla Sağlam’ın tırnaklarından ve poşetten alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu tespit edildi. Yargı sürecinde suçlamayı kabul etmeyen Tolga Kudu'nun karar duruşması Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanık duruşmaya Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan video konferans sistemiyle katıldı. Duruşmada ölen Necla Sağlam'ın annesi Serpil Gökyer ve yakınları da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, geçen 30 Kasım'da mahkemeye sunduğu mütalaasında sanık için, maktülü başına vurup, çöp poşetiyle boğarak ve bıçakla boynunu keserek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Dava ile ilgili 'Son sözü' sorulan Tolga Kudu, "Suçsuzum. Ben yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanığın eylemini TCK'nın 'kasten öldürme' suçunu düzenleyen 81'inci maddesi kapsamında değerlendirerek ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığa 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 ay hapis cezası verildi.

Adliye çıkışında açıklama yapan ölen kızın annesi Serpil Gökyer, "Adalet yerini buldu. Ama ben kadınlara, kızlara bunları yapanların idam edilmesini istiyorum. Bunlar idam edilmediği sürece bunların önü arkası kesilmez. Bir benim çocuğum değil. Şubat'tan bu yana 47 kadın öldürüldü. Devlet gerekeni yapsın. Biz bunu istiyoruz. Bizim canımızı yakanların canını yaksınlar" dedi.

Gökyer'in avukatı Merve Kır ise, cezada iyi hal indirimi uygulanmadığını anlatırken, "Çünkü halen duruşmada bu suçu işlemediği, suçu olmadığı yönünde beyanlar veriyor. Mahkemeye yardımcı olmuyor. Mahkemenin elinde çok sağlam deliller olmasına rağmen. Süreç henüz bitmedi. Büyük ihtimal karşı taraf bunu temyize gönderir. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.