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Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4)
TUTUKLANDI Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi....
GÜVENLİK 04.01.2020, 23:14
TUTUKLANDI
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Dirgen, polis ekiplerine verdiği ifadeyi burada da tekrarladı. Dirgen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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