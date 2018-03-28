Nazımiye ve Mazgirt'te PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi

TUNCELİ'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalında sürdürülen operasyonda, teröristlerin kullandığı 9 sığınakta 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda silah, mühimmat, ilaç, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri imha edildi.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Nazimiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonla PKK terör örgütüne ait 9 sığınağın tesbit edildiği belirtildi. Sığınaklarda yapılan saramadalarda özellikle çok sayıda el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yaşam malzemeleri, silah ve mühimmat ile ilaç ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklası şöyle:"Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Mazgirt İlçemiz Kırsalında 9 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet tuzaklanmış TOW mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 75 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 5 kg plastik patlayıcı, 6 adet elektronik düzenek, 2 adet dinamit lokumu, 9 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 10 adet pil bloğu, 5 adet terörist kıyafeti, 3 adet akü, 1 adet sivil elbise, 5 adet şemsiye, 5 adet kar elbisesi, 55 adet battaniye, 5 adet uyku tulumu, 100 kg. amonyum nitrat tozu ile karıştırılmış alüminyum tozu, 100 m. kablo, 80 adet pil, 11 adet mont, 50 m. halat, 30 adet ampul, 2 adet sırt çantası, 150 lt. benzin, 1 adet tüp, 4 adet boş mutfak tüpü, 1 adet soba, 13 adet soba borusu, 10 adet çakmak gazı, 2 adet el telsizi, ilaç, yaşam, gıda ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.'

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