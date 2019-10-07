Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bu sabah Yukarı Örencik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 750 gram kubar esrar, 10 adet Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 'kova' diye tabir edilen uyuşturucu içmekte kullanılan 2 pet şişe ele geçirildi.

Operasyonda Mehmet A. ve Özgür A. ile Mehmet E. ve Yaşar E. adlı kardeşler gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



