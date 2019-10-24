Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen S.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö.. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Satıcı olduğu belirlenen S.Ö., dün akşam saatlerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla çarşıda gözaltına alındı. S.Ö.'nün elindeki poşette yapılan aramada 480 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliye sevk edilen S.Ö. tutuklandı.



