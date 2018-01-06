Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.A. ve E.Ç.'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 5 fişek, uyuşturucu madde kullanmak için 2 aparat, 2 hassas terazi, 3.1 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 1 tüfek dürbünü ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç., işlemlerinden sonrası serbest bırakıldı. 6 ayrı suçtan aranan ve adliyeye sevk edilen Y.A. ise, tutuklandı.
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