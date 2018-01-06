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Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Y.A. ve E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia...

Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Y.A. ve E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.A. ve E.Ç.'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 5 fişek, uyuşturucu madde kullanmak için 2 aparat, 2 hassas terazi, 3.1 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 1 tüfek dürbünü ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç., işlemlerinden sonrası serbest bırakıldı. 6 ayrı suçtan aranan ve adliyeye sevk edilen Y.A. ise, tutuklandı.

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