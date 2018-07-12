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Nazilli'de polisten 'hap' operasyonu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 5 işyerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 bin 219 cinsel gücü arttırıcı hap ve 1098 zayıflama hapı ele geçirildi. İşyerleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık...

Nazilli'de polisten 'hap' operasyonu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 5 işyerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 bin 219 cinsel gücü arttırıcı hap ve 1098 zayıflama hapı ele geçirildi. İşyerleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün, cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı özelliğe sahip olduğu öne sürülen gümrük kaçağı hap sattıkları belirlenen 5 işyerine operasyon düzenledi. 'Şafak' adı verilen operasyonda 5 işyerinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 bin 219 cinsel gücü artırıcı hap ve 1098 zayıflama hapı ele geçirildi. Söz konusu haplara el konulurken işyerleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

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