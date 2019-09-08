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Nazilli'de baba- oğul birbirlerini yaraladı
AYDIN Nazilli ilçesinde, bıçak ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, baba ile oğlu birbirlerini ağır yaraladı. Yeşil Mahalle 1864 Sokak'ta yaşayan C.İ. (46) ile oğlu R.İ. (18) arasında, saat 01.30 sıralarında tartışma çıktı....
GÜVENLİK 08.09.2019, 10:24
AYDIN Nazilli ilçesinde, bıçak ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, baba ile oğlu birbirlerini ağır yaraladı.
Yeşil Mahalle 1864 Sokak'ta yaşayan C.İ. (46) ile oğlu R.İ. (18) arasında, saat 01.30 sıralarında tartışma çıktı. R.İ.'nin eve geç gelmesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. R.İ., mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, yanındaki arkadaşı G.A. ile kaçmaya başladı. Yaralı halde odadaki pompalı tüfeğini alan C.İ., kaçmaya çalışan oğlu R.İ.'ye doğrultup, tetiğe bastı. R.İ. de isabet eden saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı. G.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı baba ve oğlunu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.İ., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, babası gibi durumu ağır olan R.İ. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yeşil Mahalle 1864 Sokak'ta yaşayan C.İ. (46) ile oğlu R.İ. (18) arasında, saat 01.30 sıralarında tartışma çıktı. R.İ.'nin eve geç gelmesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. R.İ., mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, yanındaki arkadaşı G.A. ile kaçmaya başladı. Yaralı halde odadaki pompalı tüfeğini alan C.İ., kaçmaya çalışan oğlu R.İ.'ye doğrultup, tetiğe bastı. R.İ. de isabet eden saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı. G.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı baba ve oğlunu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.İ., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, babası gibi durumu ağır olan R.İ. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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