Nazilli'de 10 kişiye ByLock gözaltısı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda Fethullah Gülen'e ait kitap ve CD gibi çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.