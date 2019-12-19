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Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)
TUTUKLANDI Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine...
GÜVENLİK 19.12.2019, 19:40
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()
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