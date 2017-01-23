Naylon kafeler

İZMİR'in Konak İlçesi'nde bulunan kentin en bilinen ve en kalabalık yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kafe ve restoranların kapı önünde bulunan masa ve sandalyeleri için şeffaf branda sistemi kuruldu.

Bornova'da 14 yıl önce branda ile çevrili içindeki kafeteryada çıkan yangında 4'ü üniversite öğrencisi 9 kişi dumandan boğularak ölmüştü.. Branda ile çevrili kafeteryaların can güvenliğini tehdit etmesine rağmen sayıları hızla arttı. Bornova'da branda ile çevrili kafeteryada çıkan yangında 9 kişinin dumandan zehirlenerek ölmesinden ders çıkarılmazken naylon kafelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sigara kullanan müşterilerin açık havayı tercih ettiği, soğuk hava nedeniyle müşteri kaybı yaşamak istemeyen işletmeciler, bu tephyikeli önlemi almayı sürdürüyor. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde hizmet veren restoran ve kafelerin sahipleri de birinci Kordon'daki işletlemelerin önünde uygulanan çadır sistemini kurmaya başladı.İşletme sahipleri işyerleri önü için haksız işgal tazminatı ödediği (ecremisil) masa ve sandalyelerin bulunduğu alanda müşterilerini soğuk ve yağmurdan korumak için naylon perdeleri indirdi.



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