NATO lojmanlarına ateş açan 2 kişi yakalandı - Yeniden

İZMİR'in Buca ilçesinde, pompalı tüfeklerle NATO lojmanlarına ateş açan 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.Olay, saat 03.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta meydana geldi. Taksi ile gelen yüzleri maskeli 2 kişi, NATO lojmanlarına pompalı tüfekle arka arkaya ateş açarak kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar bir süre sonra sonuç verdi, şüpheliler S.K. ve D.K., Akdoğan Caddesi'nde kullandıkları pompalı tüfeklerle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 bıçak, 2 kar maskesi ve 25 fişek çıktı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş fişek bulunurken, saçmaların NATO lojmanlarının bekçi kulübesi ile bahçe duvarına isabet ettiği belirlendi. Şüpheliler S.K. ile D.K.'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. Yapılan ilk araştırmada şüphelilerinin uyuşturucu ve farklı asayiş suçlarından kayıtlarının olduğu belirtildi. İlk ifadelerinde herhangi bir örgüt bağlantısı hakkında bilgi vermeyen şüphelilerin olayı örgüt bağlantısı içerisinde gerçekleştirmiş olabilecekleri ihtimaline karşı, TEM şube ekipleri soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettiriyor. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik ve mobese kayıtları da detaylı incelenirken, şüphelilerin olay yerine geldiği taksi de araştırılıyor. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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