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İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
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NATO lojmanlarına ateş açan 2 kişi yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, pompalı tüfeklerle NATO lojmanlarına ateş açan 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta meydana geldi. Taksi...

NATO lojmanlarına ateş açan 2 kişi yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, pompalı tüfeklerle NATO lojmanlarına ateş açan 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta meydana geldi. Taksi ile gelen yüzleri maskeli 2 kişi, NATO lojmanlarına pompalı tüfekle arka arkaya ateş açarak kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar bir süre sonra sonuç verdi, şüpheliler B.D.K. ve E.D.K., Akdoğan Caddesi'nde kullandıkları pompalı tüfeklerle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 bıçak, 2 kar maskesi, ve 25 fişek çıktı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş fişek bulunurken, saçmaların NATO lojmanlarının bekçi kulübesi ile bahçe duvarına isabet ettiği belirlendi.

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