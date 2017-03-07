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NATO boru hattından yakıt çalanlar adliyede

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir oto yıkama işyerinin tabanında kazı yaparak NATO boru hattından yakıt çalan 4 kişi Kocaeli, Bursa ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. 4 kişi adliyeye sevk...

NATO boru hattından yakıt çalanlar adliyede

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir oto yıkama işyerinin tabanında kazı yaparak NATO boru hattından yakıt çalan 4 kişi Kocaeli, Bursa ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Geçen Cumartesi günü vatandaşlar, Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olarak polisi aradı. Polis, işyerinin tabanının kazılarak NATO boru hattından akaryakıt çalındığını belirledi. İçeride bulunan tanka akaryakıtın depolandığı tespit edilirken, yakıt getirilen tankere aktarıldı.
Polis, oto yıkamacıyı satın alarak tabanında yaptıkları kazı ile yakıt çalan 4 kişiyi Kocaeli, Bursa ve Yalova'da düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Polis, içerisinde tankların bulunduğu bir kamyonete ve bir ruhsatsız tabancaya el koydu. İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ş.A., M.Z., M.Ç. ve E.P.'yi emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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