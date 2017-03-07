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NATO boru hattından yakıt çalanlar adliyede (2)

İŞYERİNİ 29 BİN TL'YE DEVRALMIŞLAR NATO boru hattından akaryakıt çalan 4 kişinin Ocak ayında oto yıkama işyerini 29 bin liraya devralmak için anlaştığı belirlendi. 26 bin lira ödeme yapılırken, 3 bin liralık kısmın ödenmemesi...

NATO boru hattından yakıt çalanlar adliyede (2)

İŞYERİNİ 29 BİN TL'YE DEVRALMIŞLAR
NATO boru hattından akaryakıt çalan 4 kişinin Ocak ayında oto yıkama işyerini 29 bin liraya devralmak için anlaştığı belirlendi. 26 bin lira ödeme yapılırken, 3 bin liralık kısmın ödenmemesi nedeniyle devir işlemleri bekletildiği kaydedildi. 4 kişinin, 'tadilat yapacaklarını' söyleyerek işyerini kapattıkları kaydedildi. Binanın sahibinin, işyerinde tadilat yapıldığını düşünerek şüphelenmediği, zemini kazan şüphelilerin molozları da işyerinin arka kısmına yığdığı anlaşıldı.
YAYILAN KOKU ELE VERDİ
Bir süre sonra bina sahibi ve çevrede yaşayanlar yayılan kokudan şüphelenerek polise haber verdi. İşyerine gelen polisler, binanın temeli açıldıktan sonra yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir tünel kazılarak boru hattına ulaşıldığını, akaryakıt hattına bağlanan boru ile yakıt çalındığını tespit etti. 20 gün önce NATO boru hattına ulaşan kişilerin yaklaşık 50 ton yakıt çaldığı tahmin edilirken, aktarma yaptıkları boruyu ise işyerinde dolabın içine gizledikleri görüldü.

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