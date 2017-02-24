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Narkotik köpeği ‘vasil’ esrar ve uyuşturucu buldu

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'vasil' 2.5 kilogram esrar ile 715 uyuşturucu sentetik hap buldu. Olayla ilgili...

Narkotik köpeği ‘vasil’ esrar ve uyuşturucu buldu

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'vasil' 2.5 kilogram esrar ile 715 uyuşturucu sentetik hap buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu İlçesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde, İstanbul’dan gelen bir otobüste arama yaptı. Operasyonda hazır bulunan eğitimli köpek 'vasil', otomüsün bagajındaki valizlerde 2.5 kilogram esrar ile 715 uyuşturucu sentetik hap buldu. Olayla ilgili 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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